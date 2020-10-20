Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

20.10.2020 23:11
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 zanlın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 155 gram esrar, 44 gram sentetik kannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 27 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirilmişti.

Uyuşturucu, Sakarya, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

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