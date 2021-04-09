Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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