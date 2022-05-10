Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

10.05.2022 13:06
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 133 gram metamfetamin, 311 uyuşturucu hap ve yaklaşık 40 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, Y.E, M.B, A.K, A.M. ve M.S, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.B. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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