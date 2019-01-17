Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takibe aldıkları uyuşturucu madde ticareti yapan M.Y'nin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İlçeye bağlı Uzuncaorman Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde çok sayıda jandarma ekibinin katılımıyla yapılan aramalarda, iki ayrı şeffaf poşet içerisinde 2 kilo 250 gram esrar ile 27 silah fişeği bulundu.

Aramaların ardından gözaltına alınan M.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Güncel
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