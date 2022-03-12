Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

12.03.2022 11:54
Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonla şüpheli M.S. ve H.Y. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 300 gram metamfetamin, 12.02 gram esrar, 1 hassas terazi ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

YORUMLAR
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama - Son Dakika
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