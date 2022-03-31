Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

31.03.2022 11:18
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan biri kadın iki zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan biri kadın iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri ile Pamukova Jandarma Asayiş Timleri koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç, D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada sigara paketi içinde 15 gram kubar esrar ve yaklaşık 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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