Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

12.04.2022 11:35
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ormanköy ışıklı kavşağında yapılan uygulamada durdurulan çekici sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.

Şüphelinin üst aramamasında 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 6 paket metamfetamin, 1 paket bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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