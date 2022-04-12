Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ormanköy ışıklı kavşağında yapılan uygulamada durdurulan çekici sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.
Şüphelinin üst aramamasında 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 6 paket metamfetamin, 1 paket bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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