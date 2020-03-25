Sakarya'da üzerine saman balyası düşen kişi öldü - Son Dakika

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Sakarya'da üzerine saman balyası düşen kişi öldü
7 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çiftlikte üzerine saman balyası düşen kişi yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çiftlikte üzerine saman balyası düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İkizce Müslim Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Hüseyin Ayna'nın (44) üzerine yaklaşık 60 kilogramlık saman balyası düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ayna'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ayna'nın cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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