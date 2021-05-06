Sakarya'da "V Kanal" çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, yağışlarda yol üzerinde ve yol kenarlarında su birikmelerinin önüne geçmek ve biriken suların asfalta zarar vermesini önlemek için "V Kanal" çalışmaları devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Serdivan ilçesi Dağyoncalı Mahallesi'ndeki çalışmalar neticesinde 700 metrelik güzergahın "V Kanal" ile buluşacağı belirtildi.

Erozyona müsait arazide yamaçlardan gelen yağmur ve sızıntı suların kuvvetli yağışlar nedeniyle yol yüzeyinde birikerek asfalt kaplamasına zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Aynı zamanda aşırı su birikiminden sel suları yollara taşıntı malzeme biriktiriyor. Tüm bu olumsuzlukları önlemek ve milli servetimiz olan asfaltları korumak için yol kenarlarına V Kanal imalatlarımız sürecek ve yağmur sularını tahliye etmeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden sonraki çalışma bölgemiz olan Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde V Kanal imalat çalışmalarına devam edecek." ifadelerine yer verildi.