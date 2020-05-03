Sakarya'da vaka sayısı yüzde 2'nin altında - Son Dakika
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Sakarya'da vaka sayısı yüzde 2'nin altında

14 dakika önce

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) sosyal medya platformundaki kanalından canlı yayınlanan programda merak edilen konulara açıklık getiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Son 10 gündür artışlarımız yüzde 2'nin de altında.

Sakarya'da vaka sayısı yüzde 2'nin altında, System.String[]

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) sosyal medya platformundaki kanalından canlı yayınlanan programda merak edilen konulara açıklık getiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Son 10 gündür artışlarımız yüzde 2'nin de altında. Baştaki yüzde 60-70'lik farkları çok geride bıraktık. Bugün geldiğimiz noktada da artışlar çok küçülerek devam ediyor" dedi.


SAÜ İletişim Koordinatörlüğünde moderatörlüğünü SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in yaptığı programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, korona virüs tedbirleri nedeniyle Ramazan ayının geçmiş yıllara göre buruk yaşandığını söyledi. Vali Nayir, Sakarya'da vaka sayısının yüzde 2'lere gerilediğini ve şehrin tedavi konusunda bütün Türkiye'ye örnek gösterilecek bir başarıya ulaştığını ifade etti. İlde salgın nedeniyle alınan tedbirlere değinen Nayir, "Ramazan ayında ortak sofralarda olmayı alışkanlık haline getirmiş bir milletiz. Ancak bu seneki Ramazan'da belki de soframızdakileri başka sofralara, ihtiyacı olanlara götürmek gerekir. Ramazan'da toplu iftarları kısıtladık. Mezarlık ve türbe ziyaretlerine, pide kuyruklarına sınırlama getirdik. Salgının önüne geçmek için bunlara mecburduk. Alınan bu tedbirlere Sakaryamız, Sakaryalımız önemli ölçüde uydu. Sonuçların da olumlu olmasında bunun önemli katkısı var" dedi.


Vaka sayısı yüzde 2'nin altında


Salgına ilişkin ilk rakamların kendilerini de tedirgin ettiğini belirten Vali Nayir, "Sakarya'da 10 bin kişiye düşen yatak sayısı olarak birçok ilin gerisinde olduğumuzu, yeni yatırımların, yeni ünitelerin gerektiğini hep söylüyorduk. İlk ortaya çıktığında hızla büyüyen rakamlar bizi oldukça tedirgin etti. Ancak son 10 gündür artışlarımız yüzde 10'un altında, hatta yüzde 2'nin de altında. Dün ile bugün arasındaki fark yüzde 0,8. Dolayısıyla baştaki yüzde 60-70'lik farkları çok geride bıraktık. Bugün geldiğimiz noktada da artışlar çok küçülerek devam ediyor. Bunun da ötesinde taburcu ettiğimiz hastalarımız var. Dolayısıyla biz yatak sıkıntısı ve yoğun bakım sıkıntısı çekmedik" diye konuştu.


"Sakarya tedavide Türkiye'ye örnek gösterilecek bir başarıya ulaştı"


Hastalığın kaynağını araştıran filyasyon ekiplerinin Sakarya'da çok başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Nayir, Sakarya'nın özellikle tedavi konusunda bütün Türkiye'ye örnek gösterilecek bir başarıya ulaştığını kaydetti. Bu başarıda tüm sağlık personelinin çok büyük bir payı olduğunu vurgulayan Vali Nayir, "Sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak çalıştılar. Dolayısıyla kendileri de bu virüsten etkilendi. Hamdolsun sağlığı sıkıntıda olan şu anda hiçbir personelimiz yok. Tedavileri devam eden ve taburcu olup görevlerinin başına dönenler var. Şimdi onlardan beklediğimiz plazma tedavisi sürecinde kan vermeleridir" şeklinde konuştu.


656 kişi yurtlarda kalmaya devam ediyor


Yurt dışından gelerek Sakarya'daki yurtlara yerleştirilen ve karantina altın alınan vatandaşların son durumu hakkında da bilgi veren Nayir, "Şu anda 656 kişi merkezdeki ve Hendek'teki yurtlarda kalmaya devam ediyor. Türk halkı kriz yönetimi konusundaki farkını diğer felaketlerde olduğu gibi bu salgında da gösterdi ve dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.


Salgın dolayısıyla devam eden yardımlara da değinen Nayir, "Vefa Destek Grubu 28 bin 316 başvuru almış. Bin liralık destekleri bakanlık fazlara böldü. Birinci fazı bitirdik. Bizden düzenli yardım alanlara yönelikti bu yardımlar. İkinci faz ise arada bir yardım alan vatandaşların değerlendirilmesiydi. Bu iki fazdan 33 bin kişi biner lira yardım aldılar. Taleplerin değerlendirmesi ile de 8 bin 300 kişilik liste gönderildi. 3 bin civarında kişi de yararlanacak. 36 bin aileye bu yardımlar ulaşmış oldu. Üçüncü fazda ise 50 bin başvuru oldu. 16 bin aile incelendi. Bunların 5 binine verilmesi kararlaştırıldı" dedi.


Suç oranlarında yüzde 47'lik azalma yaşandı


Salgın tedbirleri ile birlikte Ramazan ayının da gelmesiyle Sakarya'da suç oranlarında büyük bir azalma gözlemlediklerini kaydeden Vali Nayir, "19 Ocak-10 Mart ile 11 Mart-1 Mayıs tarih aralıklarını karşılaştırdığımızda asayiş olaylarında ve mala karşı işlenen suçlarda yüzde 47'lik bir azalma olmuş. Bu kısıtlayıcı tedbirlerle pandemi döneminde bir taraftan sıkıntı yaşıyoruz ancak diğer taraftan da suç oranlarımız azalmış oldu" diye konuştu.


Salgın sonrası uygulanan kısıtlamaların ne zaman gevşetileceği konusunu değerlendiren Vali Nayir, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın durumu ile ilgili neler yapılacağı konuşuluyor ama henüz net bir cevaba ulaşılmış değil. Sıkıldıklarını biliyoruz, onların da bir fedakarlığı var. Ama bu özveriyi hep beraber gösteriyoruz. Keşke olabilse ve onlara bir zaman aralığında izin verebilsek. Bunları Sakarya olarak uygularsak yanlış olur. Bayramda iyi sonuç alınca biraz gevşeme olabilir. 30 büyükşehir için ben çok ümitli değilim. Türkiye genelinde daha iyi rakamları olan illerimiz var. Yüzde 1'lerin altına düşürdük yeni rakamları. Şimdiki durumda sanki biraz daha devam etmeli diyorum. Bu kadar yapmışken yıkmanın bir manası olmaz" şeklinde konuştu.


"En çok sıkıntıyı çeken illerden birisiyiz"


Adapazarı'nda karantinaların kaldırıldığını da belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Rakamlarımızı çok fazla telaffuz etmek istemiyoruz. Bizdeki vaka sayıları Türkiye ortalamasında gidiyor. Azalan rakamlarda devam ediyoruz. Türkiye'nin nüfus büyüklüğüne bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'den sonra en çok sıkıntıyı çeken illerinden birisiyiz. Biz risk altındayız. Tedbirlerimizi daha dikkatli ve tavizsiz uygulamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız da çok büyük oranda bize uyuyorlar. Son 4 günlük sokağa çıkma yasağında sadece 255 kişiye ceza kesildi. Bizler durumumuzun çok iyi olmadığını, risk altında olduğumuzu ve ortalamanın üzerinde risk taşıdığımızı düşünerek yola çıktık. Tüm kurumlarımız bize bu tedbirler konusunda destek oldu. Abartılı rakamlar verenler oldu. Onun abartılı olduğunu bile dönüp onlara söylemedik. Biz o konuda bir polemik yapmadık. Geldiğimiz nokta iyi. Onların destekleriyle iyi bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 02:07 Kaynak: İHA


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