Sakarya'da vatandaşın tarlasını polis sürdü - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde korona virüs tedbirlerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaşlı vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.



Dünya'da kürsel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan tedbirlerce 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, Sapanca'nın Uzunkum Mahallesinde sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.



Uzunkum Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Ö. 155 Polis ihbar hattını arayarak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bahçesiyle ilgilenmediğini ve bahçesinin sürülmesi gerektiğini belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı adamın talebini geri çevirmeyen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı. - SAKARYA