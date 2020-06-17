Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi - Son Dakika

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, araçlarından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi.



Büyükşehir Belediyesince üçüncüsü düzenlenen etkinlik için araçlarıyla Serdivan ilçesindeki helikopter pistine gelen vatandaşlar, belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Film öncesi hep birlikte araçlarının farlarını açan ve kornaya basan vatandaşlar güzel görüntü oluşturdu.

Klasik otomobil tutkunları da eski model araçlarını sahnenin önüne park ederek filmi izledi.

Belediye görevlileri tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve çay da ikram edildi.



Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte, "7. Koğuştaki Mucize" eserinin gösterimi yapıldı.

"Bu hizmetin devamını bekliyoruz"

Katılımcılardan Emre Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir etkinliğe geldiğini belirterek, "Gayet güzel, özellikle pandemi sürecinde halka gerçekten büyük moral oluyor. Belediyemize teşekkür ederiz. En son virüs çıkmadan önce sinemaya gitmiştim. Film çok güzel, ilk defa burada izledim, bu hizmetin devamını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ailesiyle film izlemeye gelen 15 yaşındaki Bedirhan Işık da ilk kez açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadığını dile getirerek, bu sayede toplum içerisine karıştıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde herkesin eve sıkışıp kaldığını, o nedenle çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Işık, "En son karantinadan önce arkadaşlarımla sinemaya gitmiştim. Filmi de daha önce sinemada izlemiştim. Başka bir film olursa yine bu etkinliklere gitmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Anne, babası ve kardeşiyle araçta film izleyen 10 yaşındaki İpek Velioğlu ise koronavirüsle mücadele eden dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sağlık Bakanımız sayesinde Türkiye olarak iyi durumdayız. İlk defa otomobilde bir film izliyoruz. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Belediyemize çok teşekkür ederiz." diye konuştu.