Sakarya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika

Sakarya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Sakarya'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Fırınlarda bayat ekmekler bile tükendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Sakarya'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Akaryakıt istasyonları marketlerinde de uzun kuyruklar oluşurken, çoğu fırında bayat ekmekler bile tükendi. Vatandaşlar arasında tartışmalar sıra tartışmaları yaşandı. Çok sayıda polis ekibi sokaklarda görev yaparak vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.