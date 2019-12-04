Son Dakika Haberleri: Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Dibektaş Mahallesi'nde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca Jandarma asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Dibektaş, Sapanca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arayan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:30:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]