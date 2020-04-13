Sakarya'da virüs tedbirlerine uymayan 993 kişiye 1 milyon 507 bin 482 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da virüs tedbirlerine uymayan 993 kişiye 1 milyon 507 bin 482 lira ceza kesildi - Son Dakika

Sakarya'da virüs tedbirlerine uymayan 993 kişiye 1 milyon 507 bin 482 lira ceza kesildi

6 saat önce

Dünyada kürsel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı, park, bahçe, meydanlar ile PTT ve banka önlerinde olmak üzere 30 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya'da virüs tedbirlerine uymayan 993 kişiye 1 milyon 507 bin 482 lira ceza kesildi, System.String[]

Dünyada kürsel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı, park, bahçe, meydanlar ile PTT ve banka önlerinde olmak üzere 30 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde toplamda 993 kişiye 1 milyon 507 bin 482 TL idari para cezası uygulanırken, 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı, park, bahçe, meydanlar ile PTT ve banka önlerinde olmak üzere 30 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 232 kişiye, sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 65 yaş üstü 114 vatandaş ile 20 yaş altı 181 vatandaşa 392'şer lira idari para cezası uygulandı.


Emniyet ekiplerince iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici süre durdurulması kararına uymayarak iş yerini kapatmadığı tespit edilen 56 işletmeye idari para cezası uygulanırken, ikazlara uymamakta ısrar eden 15 işletme hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Toplu taşıma araçlarına gerçekleştirilen denetimlerde ise şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin yüzde 50'si üzerinde yolcu alarak toplu taşıma tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 52 araç sahibine idari işlem yapılırken, ikazlara rağmen kurala uymayan 5 araç sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.


Şehir giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında ise Yol İzin Belgesi bulunmadığı halde Sakarya'ya girmeye çalışan 23 kişiye idari para cezası uygulanırken, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan ve 14 günlük karantina altında kalma kuralına uymayarak dışarıya çıkmaya çalışan 15 kişiye idari para cezası uygulandı. İkazlara uymamakta ısrar eden 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde vatandaşlar ve çalışanlar için maske takma zorunluluğunun ardından yapılan kontrollerde, kurala uymadıkları tespit edilen 7 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı. Sakarya'da 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 313 kişiye 3 bin 186'şar lira idari para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Ülkemizde ve ilimizde insanlarımızın sağlığı için büyük tehdit olarak başlayan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, alınan emir ve kararlar doğrultusunda; tüm personelimizin katılımıyla, ilimizin tüm giriş-çıkış noktaları ile şehrimizin işlek cadde ve kavşakları dahil olmak üzere 30 ayrı noktada 24 saat esasına göre aralıksız sabit uygulama noktaları oluşturulmuş, halkımızın yoğun olduğu caddeler, meydanlar parklar ve bahçelerde ise yaya devriyeler ve motorize ekipler ile birlikte sıkı denetimler yapılmaya başlanmıştır. Devriye görevi yapan ekiplerimizce, vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu çarşı, park, bahçe, meydanlar ile PTT ve banka önlerinde bulunan vatandaşlarımıza, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde araç megafonları ile anonslar yapılmak suretiyle sürekli ikazlarda bulunulmuştur" denildi. - SAKARYA

Sakarya, Banka, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:27 Kaynak: İHA

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