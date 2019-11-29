Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
Son Dakika Güncel Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi - Son Dakika

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) başlatılan bir akademik proje kapsamında kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının hareketleri görüntülendi.

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) başlatılan bir akademik proje kapsamında kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının hareketleri görüntülendi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından başlatılan akademik proje çalışmasında, yaban hayvanlarının popülasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar kuruldu. Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlar sayesinde geyik, çakal, yaban domuzu, yaban kedisi, porsuk, karaca, tilki gibi hayvanların görüntüsü elde edildi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklar ve üniversitelerin desteklemesiyle doğa koruma ve tanıma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Kendilerinin de bu desteklerden yararlanıp biyoçeşitlilik tespiti yaptıklarını belirten Uzun, "Fotokapanları da daha ziyade büyük memeli hayvanlarda kullanıyoruz. Görülmesi zor, insanlardan uzak yaşayan özellikle büyük memeliler ayı, yaban domuzu, çakal, tilki, kurtları o bölgeye kurduğumuz fotokapanlarla kayıt altına alıyoruz. Bugüne kadar özellikle Sakarya'da, Marmara Bölgesi'nde ve Türkiye'nin pek çok farklı bölgelerinde çalıştık. Türkiye'deki büyük memelilerin neredeyse tamamını görüntüleyebildik." dedi.

Uzun, SAÜ olarak bu bölgede bütün memelileri görüntülediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]