Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Sakarya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) üyeleri, ormanda yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Sakarya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) üyeleri, ormanda yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Hendek ilçesi Çamdağı mevkisinde yem bırakan üyeler adına açıklama yapan SAKE Başkanı Erdal Aydın, kış şartlarında zeminin karla kaplı fırtınalı ve don olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını anlattı.

Doğal yaşamın devam edebilmesi için yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Aydın, belli zaman aralıklarıyla bu faaliyeti devam ettireceklerini kaydetti.

"Yolda kalanlara yardım ettik"

Aydın, yem bırakmak için çıktıkları yolda mahsur kalan araçlarla karşılaştıklarını ve onları kurtardıklarını ifade ederek, "Bu gibi zor şartlarda sürücülerimizin trafik durumunu öğrenmeden yola çıkmaları böyle sonuçlar doğurabiliyor. Sürücülerimizin bu konuda dikkatli olması gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi

Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:52:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]