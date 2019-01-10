Sakarya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) üyeleri, ormanda yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) üyeleri, ormanda yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Hendek ilçesi Çamdağı mevkisinde yem bırakan üyeler adına açıklama yapan SAKE Başkanı Erdal Aydın, kış şartlarında zeminin karla kaplı fırtınalı ve don olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını anlattı.



Doğal yaşamın devam edebilmesi için yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Aydın, belli zaman aralıklarıyla bu faaliyeti devam ettireceklerini kaydetti.



"Yolda kalanlara yardım ettik"



Aydın, yem bırakmak için çıktıkları yolda mahsur kalan araçlarla karşılaştıklarını ve onları kurtardıklarını ifade ederek, "Bu gibi zor şartlarda sürücülerimizin trafik durumunu öğrenmeden yola çıkmaları böyle sonuçlar doğurabiliyor. Sürücülerimizin bu konuda dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi

Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı

TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!