Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

6 saat önce

Pamukova ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı, System.String[]

Pamukova ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Pamukova ilçesi Katırözü Yaylası'nda 400 kilogram dane yem ve 400 kilogram yonca saman doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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