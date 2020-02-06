Sakarya'da yabancı uyruklu gencin gasp edilmesi olayında 3 tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da yabancı uyruklu gencin gasp edilmesi olayında 3 tutuklama

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu bir genç, 1'i kadın toplamda 4 kişi tarafından gasp edildi.

Sakarya'da yabancı uyruklu gencin gasp edilmesi olayında 3 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu bir genç, 1'i kadın toplamda 4 kişi tarafından gasp edildi. Yakalanan gaspçılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde Y.M. isimli 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç, 1'i kadın toplamda 4 kişi tarafından gasp edildi. Gasba uğrayan Y.M. durumu çarşı ve mahalle bekçilerine bildirdi. Yabancı uyruklu gencin verdiği eşkaller doğrultusunda harekete geçen bekçiler Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park içerisinde hakkında 45 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki M.A.B., hakkında 18 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki F.G.H., hakkında 18 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki D.C.P. ve hakkında 12 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki S.S.'yi üzerlerinde Y.M.'nin telefonu ve gasp esnasında kullanıldığı iddia edilen bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından, 15 yaşındaki M.A.B. adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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