Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga! - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasındaki bıçak, sopa ve şemsiyeli kavga yürekleri ağza getirdi.

KAVGA NEDENLERİ BİLİNMİYOR

Adapazarı ilçesi Tekin Sokakta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken taraflar birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavgada yaralanan olmazken o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde ise tarafların birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırması yer alıyor.