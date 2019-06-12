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Sakarya'da yağış

2 saat önce

Sakarya'da etkili olan sağanak dolayısıyla Kocaali ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

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Sakarya'da etkili olan sağanak dolayısıyla Kocaali ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağış düştü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçesinde SASKİ ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerin gerekli hazırlıklarını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçemizde ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız 7/24 hizmet veren 185 Çağrı Merkezimiz aracılığıyla kurumumuza ulaşabilir. Yapılan ihbarlara ekipler aracılığıyla ivedilike müdahale edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:42 Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali, Sakarya, Güncel
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