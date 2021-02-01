Sakarya'da yakalanan 22 kişiden haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 16'sı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişiden, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki sorumluluk bölgelerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.
Haklarında 2 ila 21 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Diğer 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile haklarında 2 yıl ila 21 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şüpheli yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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