Sakarya'da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı
1 saat önce
Sakarya'da yaklaşık iki ay önce Beytullah Atabay'ı (36) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya
'da yaklaşık iki ay önce Beytullah Atabay'ı (36) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Ocak'ta ensesinden kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Beytullah Atabay'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında S.T'yi gözaltına aldı.
Farklı suçlardan 11 kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yol verme nedeniyle 5 Ocak'ta kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışan Atabay, ensesine isabet eden mermiyle yaralanmış, bu halde emniyet müdürlüğüne giderek yardım isteyen Atabay kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA
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