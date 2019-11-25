Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede
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Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde saklandığı belirlenen DEAŞ şüphelisi S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ç. gözaltına alındı, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesine getirildi.

Şüphelinin, Bolu'da Cuma günü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan Irak uyruklu çift I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) ile ilişkili olduğu belirlendiği öğrenildi.

Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Sakarya, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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