Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'da yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Sakarya'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'da yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Sakarya'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ ile irtibatlı olduğu" iddia edilen H.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya'da gözaltına alındı.


Tekirdağ'a getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekirdağ, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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