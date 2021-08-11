Sakarya'da yanan ahır ve barakada iki büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında ahır ve baraka kullanılamaz hale geldi.
Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde Hasan A'ya ait ahır ve barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, 2 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve baraka tamamen yandı.
Yangını gören Bilal Karakaya, herkesin yardıma koştuğunu, söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.
Kaynak: AA
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