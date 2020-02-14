Sakarya'da yanan evde mahsur kalan çocuk öldü - Son Dakika

Sakarya'da yanan evde mahsur kalan çocuk öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle 2052 Sokak'ta Soner İlişen ve ailesinin oturduğu 3 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, evden 2 yaşındaki Yakup İlişen'in cansız bedenini çıkardı.

Yangında dumandan etkilenen anne Ayşegül İlişen (25), çocukları Seher Naz (6) ve Yusuf Mehmet (4) ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Minik çocuğun cenazesi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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