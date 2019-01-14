Sakarya'da Yangın
9 dakika önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'daki yangının, doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya'daki yangının, doğal gaz Bozüyük- Adapazarı
ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, Erenler
ilçesi Değirmendere
Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.
Vali Nayir, şu bilgileri verdi:
"Olayın doğal gaz Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:19 Kaynak: AA
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