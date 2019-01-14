Sakarya'da Yangın
20 dakika önce
Sakarya Valiliğinden, doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Sakarya
Valiliğinden, doğal gaz Bozüyük- Adapazarı
ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'nın Erenler İlçesi Değirmendere
Mahallesi'nde saat 07.55'te iletilen yangın ihbarıyla ilgili yapılan tespitte, Bozüyük-Adapazarı doğal gaz hattı üzerinde yangının oluştuğunun anlaşıldığı kaydedildi.
Yangının heyelana bağlı olarak meydana geldiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Gaz akışı durdurulmuş olup yangın da tamamen söndürülmüştür. Doğal gaz, itfaiye ve güvenlik ekipleri, olay yerinde gerekli önlemleri almışlardır. Herhangi bir yaralı veya can kaybı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:47 Kaynak: AA
Lider Farklı Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı