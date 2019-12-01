Sakarya'da yangın
6 saat önce
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Caddesi'nde kullanılmayan üç katlı bir evin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.
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