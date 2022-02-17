Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangın çıkan yığma tuğlalı ev kullanılamaz hale geldi.

Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta Irak uyruklu H.S. ve ailesinin oturduğu yığma tuğlalı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden evdekiler, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.