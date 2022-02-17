Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangın çıkan yığma tuğlalı ev kullanılamaz hale geldi.
Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta Irak uyruklu H.S. ve ailesinin oturduğu yığma tuğlalı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden evdekiler, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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