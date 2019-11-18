Sakarya'da yangında 1,5 ve 3 yaşındaki iki kardeş öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1,5 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda İsa ve Cansu Çolak çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Mert Çolak ile kardeşi 1,5 yaşındaki Yasin Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukların cesetleri ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Baba İsa Çolak'ın iş yerinde olduğu ve anne Cansu Çolak'ın evin bahçesinde bulunduğu sırada yangın çıktığı, alevlerin büyümesi nedeniyle eve giremediği öğrenildi.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, bölgeye gelerek aileye başsağlığı diledi, ekiplerden bilgi aldı.