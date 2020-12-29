Sakarya'da yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesi Eşme Mahallesinde dün iki katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, Mehmet ve Havva Şervan çifti hayatını kaybetmişti.

Otopsi işlemi sonrası Yenikent Devlet Hastanesinden alınan Mehmet (81) ve Havva Şervan (80) çiftinin cenazesi, helallik alınmak üzere Eşme Mahallesi'ndeki yanan evlerinin önüne götürüldü.

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