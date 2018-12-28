Sakarya'da Yankesicilik Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Sakarya'da şehir içi taşımacılık yapan dolmuşlarda yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya
'da şehir içi taşımacılık yapan dolmuşlarda yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçelerdeki şehir içi dolmuşlarda vatandaşların cebinden para çalındığı ihbarını alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin dolmuşa yolcu gibi binip yanına oturduğu vatandaşların cebinden toplamda 3 bin 245 lira çaldığı belirlendi. Dolmuşlardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eşgalini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için dolmuş durakları ve çevrelerinde çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.İ.H. (49) ekipler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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