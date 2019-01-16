Sakarya'da "Yap-işlet-devret" Modeliyle Baraj Yapılacak
1 saat önce
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya'da "yap-işlet-devret" modeliyle yapılacak Çamdağı Barajıyla kentin kuzey bölgesinin hem evsel hem de endüstriyel su ihtiyacı karşılanacağını bildirdi.
Sakarya
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ
) Genel Müdürü Rüstem Keleş
, Sakarya'da "yap-işlet-devret" modeliyle yapılacak Çamdağı Barajıyla kentin kuzey bölgesinin hem evsel hem de endüstriyel su ihtiyacı karşılanacağını bildirdi.
Keleş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin kuzeyinde inşa edilmesi planlanan 62,5 metre gövde yüksekliğine ve 16 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak ve "yap-işlet-devret" modeliyle yapılacak Çamdağı Barajı projesiyle yine bir ilke imza atacaklarını vurguladı.
Keleş, şehrin kuzeyi için projelendirdikleri Çamdağı Barajı ile ilgili güzel bir gelişme olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
hafta sonu bölgede önemli bir sanayi yatırımının temelini attı. Şehrimizin kuzeyi turizmin yanı sıra sanayi alanında da cazibe merkezine dönüşüyor. Biz de bölgenin gelecek yüz yıllık su ihtiyacını karşılamak üzere hazırladığımız Çamdağı Barajımızla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar'a sunum yaptık. Barajımızın projesi hazır. Vatandaşlarımız için bilgilendirme toplantımızı yaptık. ÇED raporu son aşamaya geldi. Yap-işlet-devret modeliyle bir ilk olacak Çamdağı Barajımızla şehrimizin kuzeyinin hem evsel hem de endüstriyel su ihtiyacı uzun yıllar garanti altına alınmış olacak."
Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacağını dile getiren Keleş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a ilgi ve desteği için teşekkür etti ve projenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:06 Kaynak: AA
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