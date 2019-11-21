Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu
Son Dakika Ekonomi Sakarya'da yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu - Son Dakika Ekonomi

Sakarya'da yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Sakarya'da yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının Ocak- Eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Sakarya'da yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında yapı kullanma izin belgesi daire sayısına göre toplam 543 bin 801 oldu. Dairenin 492 bin 287'si özel sektör, 42 bin 662'si devlet sektörü ve 8 bin 852'si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 106 bin 637 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 39 bin 510 adet ile Ankara ve 29 bin 235 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Batman ve Bayburt oldu.


TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise; Sakarya ilinde 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu. - SAKARYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sakarya, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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