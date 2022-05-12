Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü - Son Dakika
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Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü

12.05.2022 15:51
Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde yapı malzemesi satışının yapıldığı iş yerinin dışındaki ürünler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye çalışanına, sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı, birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

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İtfaiye, Sakarya, Yangın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü - Son Dakika


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