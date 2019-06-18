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Sakarya'da yapılan denetimler sonucu 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi

1 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da 43 günde yapılan trafik denetimlerinde eksiklikleri nedeni ile çoğunluğu elektrikli bisiklet olmak üzere 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi.

Sakarya'da yapılan denetimler sonucu 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi, System.String[]
SAKARYA (İHA) – Sakarya'da 43 günde yapılan trafik denetimlerinde eksiklikleri nedeni ile çoğunluğu elektrikli bisiklet olmak üzere 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi.

Karayolları Trafik Kanununa göre, motorlu bisiklet (mopet) olarak tanımlanan motor gücü 0.251-4 Kilo Watt arasındaki elektrikli bisikletlerin plaka çıkarma zorunluluğu ve bu araçları kullanan kişilerin de sürücü belgesi bulundurması zorunluluğu var. Sakarya il merkezinde 43 gün içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalar için yapılan analizlerde kazaların; toplam yüzde 40'ını elektrikli bisiklet, mobilet ve motosikletlerin karışmış olduğu kazaların oluşturduğu belirlendi. Aynı tarihler arasında bu araçların karıştıkları kazalarda ise, 1 kişinin öldüğü ve 66 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kazaların önlenebilmesi ve olası kazalardaki can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet türü araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bahse konu hususlara dikkat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Sakarya, 3. Sayfa
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