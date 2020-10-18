Sakarya'da yapılan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen şampiyonaya, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda finaller gerçekleştirildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl gençlerin yarışlarının iddialı ve çekişmeli geçtiğini söyledi.

Sporun altyapısı olan gençlerin aldığı eğitimi bu tür yarışlarda çok daha net görebildiklerini ifade eden İşseven, " Belgrad'da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kızlarımız Avrupa üçüncüsü oldu. Diğer sporcu kardeşlerim de ilk üçe çok yakın bitirdi. Bunlar bizim sporumuz için çok güzel şeyler. Gelecek için gençlerimizin nerelerde olduğunu çok net görüyoruz ki sporun geleceği onlar, mutluyuz." diye konuştu.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Küçük kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Fethiye Belediyespor, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Küçük erkekler: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe, 3. Van Edremit Gençlik Spor

Yıldız kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Genç Kızlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Genç Erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Federasyon Başkanı İşseven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve federasyon yetkililerince verildi.

Kupa töreninin ardından Galatasaraylı sporcular büyük sevinç yaşadı.