Sakarya'da yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Sakarya'da yaralı halde bulunan kara leylek, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kara leylek, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Ormanya'ya getirildi.

İlk müdahalesi, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri tarafından yapılan kara leylek, tedavi edildi.

Bir süre daha gözetim altında tutulacak nadir görülen kara leylek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.