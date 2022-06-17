Ekipler de yaralı kukumavı, bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için Kocaeli 'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da yaralı halde bulunan kukumav tedaviye alındı - Son Dakika

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