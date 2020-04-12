Sakarya'da yasak sonrası boş yolda ilginç kaza - Son Dakika

Sakarya'da yasak sonrası boş yolda ilginç kaza

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş yolda ilginç bir kaza yaşandı. Boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı.

İlginç kaza, Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Yazlık Mahallesi istikametinden Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 E 8232 plakalı kamyonet boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde boş yolda yaşanan kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, meydana gelen kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatılırken, araç sürücüsünün izni bulunduğu için herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.