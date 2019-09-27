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Sakarya'da yaşanan deprem paniği kamerada

6 dakika önce

Sakarya'da yaşanan deprem paniği kameradaSAKARYA - İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da hissedildi.

Sakarya'da yaşanan deprem paniği kamerada

SAKARYA - İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da hissedildi. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem anında panik olan vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle kaçış anları görülüyor.

Sakarya'da yaşanan deprem paniği kamerada

Marmara Denizi, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
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