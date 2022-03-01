Sakarya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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Sakarya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

01.03.2022 15:30
Sakarya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Sakarya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Sakarya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Adapazarı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Ukraynalılar, İngilizce ve Türkçe "Putin'i durdur, Rusya'yı durdur", "Ukrayna özgürlüğün başkentidir", "Ukrayna'ya destek ver" yazılı dövizler taşıdı.

Topluluk adına açıklamayı okuyan Natalia Erdemir, Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dünyanın tüm liderlerine seslendiklerini belirtti.

Tüm dünyanın Rusya'nın büyük bombardımanlarını ve katliamlarını izlediğini ifade eden Erdemir, 6 gün gibi kısa sürede 16'sı çocuk 350 sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Erdemir, Ukrayna halkının cesareti ve uluslararası toplumun dayanışmasıyla Kremlin'in Ukrayna'yı ele geçirmeye yönelik saldırgan planlarını engelleyeceğini vurgulayarak, "Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ilke ve değerlere dayanmaktadır, barışçıl bir ülkedir. Hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir ancak kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez egemen, barışçıl Avrupa devletinin kendi topraklarında Rusya Federasyonu'nun tam ölçekli savaşına maruz kaldığına dikkati çeken Erdemir, Türkiye'deki Ukraynalılar olarak sivil nüfusunu, egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesi veren ülkelerinin içtenlikle desteklenmesini istediklerini dile getirdi.

Açıklamanın ardından Ukrayna milli marşını okuyan topluluk, "Yaşa Ukrayna", "Savaşa Hayır" sloganları attı. Bazı eylemciler milli marşları okunurken gözyaşlarını tutamadı.

Sakarya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

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Kaynak: AA

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