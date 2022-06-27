Yaşlı kadının 500 bin lirasını dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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Yaşlı kadının 500 bin lirasını dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı

27.06.2022 09:58

Sakarya'da, kendini polis olarak tanıttığı kadının 500 bin lirasını dolandırdığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da, kendini polis olarak tanıttığı kadının 500 bin lirasını dolandırdığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinde 71 yaşındaki kadını arayan şüpheli, adının organize suçlara karıştığını, bundan kurtulması için de elindeki mücevher ve paraları vermesi gerektiğini öne sürerek mağduru ikna etti.

Operasyon çok gizli olduğu için diğer güvenlik birimlerine durumun bildirilmemesi yönünde telkinde bulunan şüpheli, kadının adresine gelerek toplam değeri 500 bin lira olan altın, döviz ve Türk lirasını aldı.

Dolandırıcılığın anlaşılması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay tarihinde kente giriş çıkış yapan 3 bin 500 aracı incelemesinde, kimliği belirlenen zanlının yakalanmamak için sürekli kıyafet ve taksi değiştirdiğini deşifre etti.

Şüphelinin dolandırdığı para ve mücevherleri alarak Ankara'ya gittiğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.B'yi (42) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlçedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksiyle adrese gelen şüphelinin, mağdurdan aldığı altın, döviz ve Türk lirası bulunan poşetle olay yerinden yürüyerek ayrılması yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı kadının 500 bin lirasını dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadının 500 bin lirasını dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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