Sakarya'da Yaşlılar "Can Dostum" Filmini İzledi
31 dakika önce
Sakarya'da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen film gösterimi etkinlikleri devam ediyor.
Sakarya
'da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen film gösterimi etkinlikleri devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (YADEM) eğitimine katılan yaşlı vatandaşlar, Ofis Sanat Merkezi'nde "Can Dostum
" filmini izledi.
YADEM sorumlusu Ömer Faruk Karataş
, film gösterimlerinin devam edeceğini belirterek, "Yaşlılarımızın memnuniyetlerini görmek bizleri de motive ediyor. Film seçimlerimizi titizlikle yapıyor, yaşlılarımızın ilgisini çekecek filmleri beyaz perdeye yansıtıyoruz. Ses ayarlarını da yaşlılarımızın kulaklarını rahatsız etmeyecek şekilde ayarlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43 Kaynak: AA
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