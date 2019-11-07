Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yaya geçitleri çocuklar için renklendiriliyor
Son Dakika Güncel Sakarya'da yaya geçitleri çocuklar için renklendiriliyor

Sakarya'da yaya geçitleri çocuklar için renklendiriliyor

6 saat önce

Sakarya'da, çocuklara yaya geçitlerinden geçme alışkanlığı kazandırılması amacıyla yaya geçitleri renkli motifler ve oyun işlemeleriyle donatılacak.

Sakarya'da yaya geçitleri çocuklar için renklendiriliyor, System.String[]

Sakarya'da, çocuklara yaya geçitlerinden geçme alışkanlığı kazandırılması amacıyla yaya geçitleri renkli motifler ve oyun işlemeleriyle donatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde başlatılan "Önce Yaya" projesinden sonra çocukların ilgisini çekecek yeni bir proje daha hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, ADA Park çocuk oyun alanının karşısına renkli motifler ve oyun işlemeleriyle yeni bir yaya geçidi yapıldı.

Türkiye'de ilk kez yapılacağı belirtilen uygulama, Avrupa'da çeşitli ülkelerde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Söz konusu geçitler, çocuklara trafikte daha dikkatli olmaları gerektiği bilincini aşılıyor.

Dünyada birçok ülkede bu tarz çalışmalar yapılarak, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Trafik Şube Müdürlüğü, Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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