Sakarya'da yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sağlık çalışanı olarak görev yapan M.A, M.O. ve M.Y. Akyazı ilçesinde bulunan evlerinden araçlarıyla Karagöl Yaylasına geçmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine Mahdumlar Mahallesi Muhtarı Harun Gündüz'e ait iş makinesi eşliğinde bölgeye giden jandarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.