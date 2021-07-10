Sakarya'da Yaz Spor Okulları hizmete açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Yaz Spor Okulları, faaliyetlerine başladı.

Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen törende, 20 branşta faaliyet gösteren sporcular bir araya geldi.

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikleri sportif faaliyetlerin yeniden canlanacağını söyledi.

Yaz spor okullarında yetişecek birçok yıldız sporcunun Sakarya'yı en güzel şekilde temsil edeceğini vurgulayan Yüce, "Tüm Sakarya'ya hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak sportif çalışmaları çok önemsiyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde 20 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenörle uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz." dedi.

Yüce, milli takımlara sporcu yetiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta Kick Boks Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 3 sporcumuz Batuhan Bozarlı, Ayşe Kaplan ve Fatih Erman, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek üzere seçildi. İşitme engelli sporcumuz Mükremin Aktaş, güreşte hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olmuştur. Yine sporcularımızdan Serhat Kırık, Avrupa ikincisi olmuştur. İnşallah yaz okullarında sporu seven gençlerimizle sporcularımızın ve başarılarımızın sayısı artacaktır. Bu sene Yaz Spor Okulları'mızda 8-18 yaş arası öğrencilere ve engelli öğrencilere 20 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz bu aktivitelerle çok kazanç sağlayacaklardır."

Programda, halk oyunları gösterisi ve çeşitli branşlardaki sporcuların gösterileri ilgiyle izlendi.