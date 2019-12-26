Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk ve Şerefiye mahallelerindeki yazlık evlerden son iki ayda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Sakarya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akyazı Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, Ö.B, F.Y, R.K, N.D, F.D, H.B, H.C, S.E, A.Ö. ve H.C'yi gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen 2 LCD televizyon, 3 motorlu ot biçme makinesi, 4 güvenlik kamerası, hilti, matkap ve kayıt cihazı ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden H.C, Ö.B. ve R.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya, Kuzuluk, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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